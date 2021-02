Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Auf Motorroller aufgefahren

Rhede (ots)

Der Fahrer eines Motorrollers hat am Montag in Rhede-Vardingholt bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Dazu war es gegen 18.00 Uhr außerorts auf der Gronauer Straße gekommen. Eine 23-Jährige war dort mit ihrem Wagen in Richtung Burlo unterwegs. Als der 57-Jährige vor ihr verkehrsbedingt abbremste, fuhr die Südlohnerin auf. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Borkener in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.900 Euro.

