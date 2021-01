Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Aufbruch des Opferstocks in der Büschkapelle von Gerolstein

Gerolstein (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 24.01. und dem 26.01.2021 versuchte bislang unbekannter Täter den Opferstock in der Büschkapelle in Gerolstein aufzubrechen. Hierdurch wurde das Schloss beschädigt. Hinweise zum Täter bitte an die Polizeiwache Gerolstein, Tel.: 06591-95260.

