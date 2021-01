Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wittlich

L 141 - A 60 , Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 27.01.2021, gegen 10:00 Uhr, kam es auf der L 141 auf Höhe der Anschlussstelle Wittlich-West zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzen Person. Hierbei kollidierte ein nach links auf die L 141 in Fahrtrichtung Wittlich abbiegender PKW mit einem querenden LKW. An beiden Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden. Der Fahrer des PKWs wurde zwecks weiterer ärztlicher Untersuchungen in ein umliegendes Krankhaus verbracht.

Im Einsatz waren Rettungsdienst, Feuerwehr und die Polizei Wittlich.

