Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Cross-Motorrades

Bitburg / St. Thomas (ots)

In der Zeit von Dienstag, 19.01.2021, 17:00 Uhr bis Freitag, 22.01.2021, 15:00 Uhr wurde in der Straße "Flachsberg" in Sankt Thomas ein Cross-Motorrad der Marke Yamaha YZ 250 F durch unbekannte Täter entwendet. Das Motorrad ist weiß/grau/schwarz lackiert und trägt die Startnummer 991. Hinweise bitte an die Polizei Bitburg unter Tel. 06561-96850

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

PHK Herbert Sonnen

Telefon: 06561-9685-25

pibitburg@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell