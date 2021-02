Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit Lkw gegen Leitplanke gefahren

Bocholt (ots)

An der Leitplanke endete am Montag in Bocholt die Fahrt eines 42-Jährigen mit einem Sattelschlepper: Der Mann aus Rheinbrohl hatte gegen 10.35 Uhr die L602 in Richtung A3 befahren. Dabei verschlechterte sich sein Gesundheitszustand plötzlich, wobei er nach eigenen Angaben kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Der Fahrer schaffte es noch, den Lkw nach rechts zu steuern. Dabei streifte das Fahrzeug die Leitplanke. Das Team eines Rettungswagens kümmerte sich um die medizinische Versorgung des Mannes; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 4.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell