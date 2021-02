Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Gartenhütte gerät in Brand

Ahaus (ots)

Komplett ausgebrannt ist eine Gartenlaube in der Nacht zum Dienstag in Ahaus. Eine benachbarte Hütte wurde teilweise beschädigt. Die Einsatzkräfte rückten gegen 02.25 Uhr zur Brandstelle am Schwanenkamp aus. Der Sachschaden wird auf insgesamt circa 5.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Kriminalinspektion 1 zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. (02861) 9000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell