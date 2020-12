POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für den 24.12.20 (Heiligabend)

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Barßel: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgänger mit anschließenden Verkehrsunfallfluchten Am 23.12.20, 16.38 h, wurde der Rettungsdienst durch Passanten zu einer bewusstlosen Person gerufen, welche auf der Iltisstraße lag. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde schnell klar, dass dieser 30-jährige Barßeler, welcher als Fußgänger mit seinem Hund unterwegs war, vermutlich von einem PKW erfasst wurde. Der PKW-Fahrer flüchtete nach dem Zusammenstoß zunächst von der Unfallstelle. Wenige Minuten nach dem Vorfall wurde ein PKW mit einer stark beschädigten Frontscheibe durch eine weitere Zeugin gemeldet. Der PKW war am Mühlenweg nach links von der Fahrbahn abgekommen und habe hier einen Poller touchiert. Der Fahrzeugführer entfernte sich erneut unerlaubt vom Unfallort. Durch diese aufmerksame Zeugin wurde ein Kennzeichenfragment mitgeteilt, ferner konnte sie eine Personenbeschreibung abgeben. Durch weitere Recherchen fiel der Verdacht schnell auf einen 68-jährigen Barßeler. Im Rahmen einer ersten Befragung räumte er dann die Beteiligung an beiden Unfällen ein. Der beschädigte PKW war zwischenzeitlich bereits in eine Werkstatt verbracht worden. Es waren deutliche Unfallschäden vorhanden, die auf einen Zusammenstoß mit einer Person hindeuten. Nach Rücksprache mit Staatsanwaltschaft und einem Richter wurde der Führerschein des 68-jährigen mit sofortiger Wirkung beschlagnahmt. Der schwer verletzte Fußgänger wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Barßel: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Unfallbeteiligten Am 23.12.20, 17.00 h, kam es in Barßel an der Loher Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein LKW, geführt von einem 57-jährigen Böseler, war im Begriff rückwärts auf eine Hofzufahrt zu fahren. Der Gefahrenbereich war durch Warnblinklicht und Warnleuchten ordnungsgemäß abgesichert. Eine 49-jährige Saterländerin, welche die Loher Str. mit ihrem PKW befuhr, erkannte die Situation zu spät und prallte in den bereits quer zur Fahrbahn stehenden LKW. Die Saterländerin wurde schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

Friesoythe OT Altenoythe: Verkehrsunfall mit 3 Schwer- und 2 Leichtverletzten Am 23.12.20, 18.20 h, kam es an der Altenoyther Str. in Höhe des Schafstalls zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Altenoyther fuhr mit seinem PKW, in dem sich 3 weitere Mitfahrerinnen befanden, rückwärts vom Schafstall kommend auf die Altenoyther Str. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 58-jährigen Friesoyther, welcher die Altenoyther Str. in FR Friesoythe befuhr. Der Friesoyther konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und fuhr auf den auf der Fahrbahn stehenden PKW des Altenoythers auf. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt. Die 3 Mitfahrerinnen im PKW zu 01) wurden allesamt schwer verletzt. Hierbei handelte es sich um eine 60-jährige und eine 57-jährige Altenoytherin sowie eine 55-jährige Friesoytherin. Eine der Mitfahrerinnen musste unter Einsatz schweren Gerätes durch die Freiwillige Feuerwehr Altenoythe auf dem PKW geborgen werden. Insgesamt war ein großes Aufgebot von Rettungskräften, Feuerwehr und Polizei vor Ort. Die Altenoyther Straße war bis ca. 19.45 h voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25000 Euro geschätzt.

