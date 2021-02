Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Schaukasten eingeschlagen, Böller in Briefkasten gezündet

Reken (ots)

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte einen Schaukasten an einer Sporthalle in Groß Reken. Zu der Tat kam es am vergangenen Wochenende an der Kirchstraße: Die Täter schlugen die Scheibe des Kastens ein. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Eine ähnlich gelagerte Tat ereignete sich an der Overbergstraße. Dort beschädigten Unbekannte den Briefkasten einer Bildungseinrichtung. Sie ließen einen Böller in dem Behälter explodieren. Der Tatzeitpunkt lässt sich in diesem Fall enger eingrenzen: Zu der Explosion muss es am Sonntag zwischen 18.00 Uhr und 18.40 Uhr gekommen sein. Der Schaden liegt etwa bei 350 Euro.

Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

