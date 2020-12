POL-KLE: Geldern - Drei Einbrüche am Wochenende

Kreispolizeibehörde Kleve

Im Zeitraum von Freitag (11.12.2020), 11:00 Uhr bis Sonntag (13.12.2020), 11:50 Uhr brachen unbekannte Täter auf dem Brühlscher Weg in zwei Garagen verschiedener Häuser, sowie in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein.

Bei beiden Garagen hebelten die Täter zunächst das jeweilige Tor auf und konnten so in die Räumlichkeiten gelangen. Sie entwendeten vier bereifte Aluminiumfelgen und rissen zwei Zierleisten von einem in einer der Garagen geparkten BMW.

Im den Keller des Mehrfamilienhauses gelangten unbekannte Täter indem sie ein Fenster einschlugen, durch das sie in den Keller einsteigen konnten. Aus dem Räumen stahlen die Diebe eine Kabeltrommel, eine elektrische Heckenschere und zwei Flaschen Wein.

Ob es sich in allen drei Fällen um die gleichen Täter handelt ist bislang unklar. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

