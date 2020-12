Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau- Diebstahl aus Kfz/ Täter erbeuten Werkzeug

Bedburg-HauBedburg-Hau (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag (12. Dezember 2020) aus einem Fiat Ducato hochwertiges Werkzeug. Der Fiat stand auf dem umzäunten Grundstück des Eigentümers An der Linde. Gewaltsam wurde die seitliche Schiebetür aufgeschoben und u.a. eine Tauchsäge, eine Handkreissäge, eine Hilti Bohrmaschine und eine Bosch Akkuschlagbohrmaschine entwendet. Die Täter flüchteten unerkannt. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

