PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Auf nasser fahrbahn zu schnell: PKW überschlägt sich

Bad Schwalbach (ots)

Am Samstag, den 02.05.2020 gegen 13:30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 54 auf Höhe des Ortsausgangs Bad Schwalbach zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten. Die 28-Jährige Fahrerin eines PKW VW kam auf Grund unangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Schleudern. Im Anschluss überschlug sich der PKW und kam auf dem Dach zum Liegen. Ersthelfer vor Ort halfen der glücklicherweise nur Leichtverletzten Fahrerin aus ihrem PKW. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 3000,00EUR. Die Fahrerin kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Für die Bergungsarbeiten musste die B54 zwischenzeitlich 1,5 Stunden vollgesperrt werden.

