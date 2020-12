Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt-Schaephuysen - Versuchter Einbruch

Bewohnerin stört Täter

Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Schaephuysen (ots)

Am Adventssonntag (13. Dezember 2020) gegen kurz nach 23 Uhr hörte die Bewohnerin eines Hauses an der Rayener Straße plötzlich merkwürdige Geräusche vom Flur her kommend. Als sie dem Geräusch nachging und das Licht im Flur einschaltete, sah sie draußen eine unbekannte Person von ihrer Haustür flüchten. Diese Person hatte kurz zuvor offensichtlich versucht, die Eingangstür mit einem Spaten aufzuhebeln: Das ungewöhnliche Hebelwerkzeug steckte noch zwischen Tür und Zarge. Die Kripo Geldern sucht nun nach Zeugen, die sich bitte unter 02831 1250 melden. (cs)

