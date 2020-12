Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus

Geldern-WalbeckGeldern-Walbeck (ots)

Im Zeitraum Donnerstag 10.12.2020 bis Samstag 12.12.2020 drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Walbecker Straße ein. Nahezu alle Räumlichkeiten des Hauses wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Was genau entwendet wurde, muss noch geklärt werden. Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter der Rufnummer: 02831/1250.

