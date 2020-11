Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Versuchter Einbruch in Bäckerei // Friedeburg - Autofahrerin schwer verletzt

Landkreis WittmundLandkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Versuchter Einbruch in Bäckerei

In Wittmund haben Unbekannte versucht, in eine Bäckerei einzubrechen. Zwischen Sonntag, 17.30 Uhr, und Montag, 5.20 Uhr, warfen die Täter einen Stein durch das Fensterglas der Bäckerei in der Straße Am Markt. Sie stiegen nach ersten Erkenntnissen nicht in die Geschäftsräume ein und erlangten kein Diebesgut. Vermutlich wurden sie gestört. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder möglicherweise den Steinwurf gehört haben, sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Autofahrerin schwer verletzt

Eine 64 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Friedeburg schwer verletzt worden. Die Frau war am Dienstag gegen 11 Uhr mit einem Renault auf der Radarstraße unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kam sie in einer Rechtskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

