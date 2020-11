Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zusammenstoß beim Abbiegen

Altkreis AurichAltkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zusammenstoß beim Abbiegen

Zwei Autofahrer sind am Dienstag in Aurich zusammengestoßen. Ein Opel-Fahrer übersah nach ersten Erkenntnissen beim Abbiegen auf die Raiffeisenstraße einen von links kommenden BMW-Fahrer. Der 37 Jahre alte Opel-Fahrer fuhr dem 38-jährigen BMW-Fahrer in die Fahrerseite, der dadurch leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Zu dem Unfall kam es gegen 16.50 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell