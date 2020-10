Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen - Dauchingen, K 5706) Über 7000 Euro Schaden nach Streifvorgang zwischen einem Traktorgespann und einem Kleinwagen (13.10.2020)

VS-Schwenningen - Dauchingen, K 5706 (ots)

Eine relativ schmale Kreisstraße 5706 und ein sehr breites Traktor-Anhänger Gespann dürften ursächlich für einen Unfall im Begegnungsverkehr gewesen sein, der sich am Dienstagabend, gegen 21.30 Uhr, zwischen Schwenningen und Dauchingen ereignet hat. Obwohl der Fahrer des Traktors als auch ein mit einem Renault Clio auf der Kreisstraße entgegenkommender junger Mann bei der Begegnung langsam und äußerst rechts fuhren, reichte es nicht. Zwischen den Fahrzeugen kam es zu einem Streifvorgang, wobei am Renault rund 7000 Euro Sachschaden entstand. Der Schaden am Traktorgespann blieb dagegen mit rund 100 Euro relativ unbedeutend.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell