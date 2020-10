Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Abgestelltes Auto touchiert und geflüchtet (11. - 12.10.2020)

VS-Villingen (ots)

In der Zeit von Sonntagabend bis Montagnachmittag hat ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeugheck eines Mercedes AMG der A-Klasse touchiert, welcher vor dem Anwesen Berliner Platz 2 in Villingen abgestellt war. An dem Mercedes entstand dabei rund 1000 Euro Sachschaden. Ohne sich zu melden, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Villingen (07721 601-0) entgegen.

