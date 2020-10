Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim) Unfall fordert rund 7000 Euro Schaden (13.10.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Rund 7000 Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der sich am Dienstagmorgen, gegen 06.30 Uhr, an der Einmündung der Straßen Grünallee und Unter Lehr ereignet hat. Eine 42-jährige Frau fuhr mit einem VW Beetle auf der Grünallee in Richtung Karlstraße. An der Einmündung mit der Straße Unter Lehr übersah sie einen BMW, dessen 30-jähriger Fahrer sich von rechts und somit bevorrechtigte auf der Straße Unter Lehr der Einmündung näherte. Bei einem folgenden Zusammenprall der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.

