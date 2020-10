Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim) Geparktes Auto in der Ludwigstraße beschädigt und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (12. - 13.10.2020)

Bad Dürrheim (ots)

In der Zeit von Montagabend, 18 Uhr, bis Dienstagmorgen, 07 Uhr, fuhr ein Unbekannter in der Ludwigstraße zu dicht an einem vor Gebäude 10A geparkten Toyota Auris vorbei und beschädigte diesen. Ohne sich um den angerichteten Schaden an der linken Fahrzeugseite des Toyotas in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Nun ermittelt die Polizei Bad Dürrheim (07726 93948-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zu dem Unfallverursacher.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell