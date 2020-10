Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) Parkbank am Klosterweiher beschädigt - Polizei sucht Zeugen (10. - 11.10.2020)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Unbekannte Täter haben im Laufe des vergangenen Wochenendes eine Parkbank am Klosterweiher beschädigt. Bei der Tat rissen die Unbekannten die Bank aus der Verankerung und warfen diese anschließend in den entlang der Bundesstraße 33 verlaufenden Weiher. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Die Polizei St. Georgen (07724 9495-00) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

