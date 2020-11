Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Osteel - Radfahrer schwer verletzt // Großheide - Unfallflucht // Norden - Betrunkener Radfahrer

Altkreis NordenAltkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Osteel - Radfahrer schwer verletzt

In Osteel kam es am Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Opel-Fahrerin war gegen 9.10 Uhr auf dem Adeweg in östliche Richtung unterwegs und wollte nach rechts auf die Bundesstraße fahren. Dabei übersah die 42 Jahre alte Frau aus Osteel nach ersten Erkenntnissen einen kreuzenden Radfahrer, der in Richtung Norden fuhr, und stieß mit ihm zusammen. Der 67 Jahre alte Fahrradfahrer aus Marienhafe stürzte und wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

Großheide - Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich am vergangenen Freitag in Großheide. Zwischen 8 Uhr und 13 Uhr stieß ein unbekannter Fahrzeugführer in der Schloßstraße gegen einen grauen VW Caddy. Der VW wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der unbekannte Verursacher davon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Betrunkener Radfahrer

Ein 18-Jähriger ist am Montag in Norden alkoholisiert mit dem Rad unterwegs gewesen. Der Heranwachsende fuhr gegen 12 Uhr auf dem Warfenweg, als die Polizei ihn anhielt und kontrollierte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

