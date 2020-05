Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: LKW-Fahrer ignorieren Verkehrsbeschilderung

Raumbach (ots)

Obwohl die Landesstraße 376 zwischen Raumbach und Abtweiler gesperrt ist, fahren Schwerverkehrsfahrzeuge in den Ort ein. Das "Durchfahrt-verboten - Schild" wird ignoriert. Die Polizei geht davon aus, dass der Navi-Hinweis und damit die Hoffnung auf eine kurze Fahrtstrecke die LKW-Fahrer in die "Sackgasse" Raumbach führt. Nicht selten werden bei den schwierigen Wendemanövern andere Verkehrsteilnehmer behindert, die zum Beispiel mit ihrem Pkw zu einer Anschrift im Ort fahren wollen. Zudem kommt es zu Sachschäden, wie vor einigen Tagen, als ein Brückengeländer, beim Wenden eines LKW-Zuges an einer völlig ungeeigneten Stelle, abgerissen wurde. Am Mittwochnachmittag verständigte ein Anwohner die Polizei als ein großer LKW mit ausländischem Kennzeichen "stecken geblieben" war. Der 38-jährige Berufsfahrer fand keine Wendemöglichkeit. Die Polizisten waren ihm durch Einweisungen beim Drehen behilflich, hatten abschließend dann aber auch eine Sicherheitsleistung auf das zu erwartende Bußgeld kassiert. "Wir werden die polizeiliche Präsenz in Raumbach erhöhen", so Arno Heeling, der Leiter der Polizeiinspektion in Lauterecken. Im Gespräch mit Straßenverkehrsbehörden und Landesbetrieb Mobilität sollen Möglichkeiten zur Entspannung für die Ortsgemeinde gesucht werden. |pilek-AH

