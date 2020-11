Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Fußgängerin schwer verletzt // Hage - Unfallflucht

Altkreis NordenAltkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Fußgängerin schwer verletzt

Bereits am vergangenen Donnerstag wurde eine Fußgängerin in Norden schwer verletzt. Ein 31 Jahre alter Hyundai-Fahrer fuhr gegen 17.30 Uhr vom Addinggaster Weg nach links auf ein Grundstück und übersah dabei eine in gleiche Richtung laufende 53-jährige Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 53 Jahre alte Frau stürzte. Sie wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Hage - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Samstag in Hage vor einem Supermarkt. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen rechts daneben geparkten silbernen Hyundai i30. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich möglicherweise um einen weißen Geländewagen. Der Vorfall ereignete sich zwischen 12.45 Uhr und 14.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Baantjebur. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

