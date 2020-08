Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Ladendetektiv wurde verletzt

Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstag (01. August) gegen 22:00 Uhr beobachtete der 25-jährige Ladendetektiv eines Lebensmittelgeschäftes auf der Hauptstraße einen 27-jährigen Frechener. Dieser steckte alkoholische Getränke in seinen Rucksack. Er passierte den Kassenbereich, ohne die Ware im Wert von circa 20 Euro zu bezahlen. Im Ausgangsbereich forderte der Ladendetektiv ihn auf, den Rucksack zu öffnen. Als er sich weigerte, kam es zu einem Handgemenge. Hierbei verletzte sich der Ladendetektiv leicht. Der flüchtige Frechener konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung angetroffen werden. Er wurde der Polizeiwache zugeführt. In seiner Atemluft wurde Alkoholgeruch festgestellt. Er selbst gab an, unter Drogeneinfluss zu stehen. Ihm wurden mehrere Blutproben entnommen. Die aufgefundenen Getränke wurden an das Geschäft zurückgegeben. Eine Anzeige wegen räuberischem Diebstahls wurde gefertigt. (dh)

