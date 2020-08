Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Rettungswagen findet betrunkenen Fahrradfahrer

Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitag (31. Juli) gegen 22:20 Uhr befuhr eine Rettungstransportwagenbesatzung aus Bornheim die Ahrstraße in Fahrtrichtung Siebengebirgsstraße. Sie trafen auf einen schwer verletzten 58-jährigen Wesselinger, der auf der Fahrbahn neben seinem Fahrrad lag. Gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten gab er an, sich an den Unfall nicht mehr erinnern zu können. Aufgrund der verlangsamten Sprache ergaben sich Verdachtsmomente auf Alkoholkonsum. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14%o. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrrad wurde durch einen Anwohner in Verwahrung genommen. (dh)

