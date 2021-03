Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Betrugsversuch unter der Legende "Sparkassenmitarbeiter" ++ Wohnungseinbruch ++ Auto aufgebrochen

Cuxhaven (ots)

Betrüger nutzen "echte" Namen

Cuxhaven. Am 17.03.2021 wurde ein Cuxhavener Senior Opfer eines Betrugsversuchs am Telefon. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter der Stadtsparkasse Cuxhaven aus und wollte den Senior zu einer Überweisung überreden. Glücklicherweise durchschaute der Mann den Versuch und zeigte den Vorfall bei der Polizei an. Bedenklich an diesem Versuch war jedoch, dass der Täter den Namen eines tatsächlichen Mitarbeiters der SSK Cuxhaven nutzte. Ermittlungen bei der SSK Cuxhaven haben ergeben, dass sich in den vergangenen Tagen mehrere solcher Vorgänge zugetragen haben. Die Täter waren nicht nur über die Namen der tatsächlichen Sparkassenmitarbeiter, sondern auch über ihre Aufgabenfelder im Unternehmen informiert. Die Polizei und die Stadtsparkasse Cuxhaven warnen davor, auf die Forderungen der Täter einzugehen und geben noch einmal folgende Hinweise:

- Banken und Kreditinstitute werden ihre Kundinnen und Kunden niemals am Telefon auffordern, Überweisungen an Privatpersonen vorzunehmen oder Bargeld zu verfügen und an Dritte zu übergeben!

- Kontaktieren Sie zur Sicherheit vor einer Geldverfügung Ihren Ansprechpartner bei Ihrer Bank.

- Erstatten Sie Anzeige bei der örtlichen Polizei oder über die Online-Wache der Polizei Niedersachsen.

++++++

Wohnungseinbruch

Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende (Sa. 20.03.2021 22:00 - So., 21.03.2021 22:00) versuchten unbekannte Täter in ein Reihenhaus im Wilhelm-Volkmer-Weg in Sahlenburg einzubrechen. Die Täter wollten die Terrassentür des Hauses aufhebeln. Aus bisher unbekannten Gründen scheiterten die Unbekannten bei dem Versuch und flüchteten ohne Beute vom Tatort. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können, werden gebeten sich unter 04721-5730 bei der Polizei in Cuxhaven zu melden.

++++++

Auto aufgebrochen - Angelruten entwendet

Cuxhaven. In der Zeit von Samstag, 20.03.2021 19.00 Uhr - Montag, 22.03.2021 10.20 Uhr haben unbekannte Täter einen PKW in der Freiherr-vom-Stein-Straße aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurden Angelruten im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell