POL-CUX: Viehtransporter verunfallt (Foto in der Pressemappe)++Diebstahl aus Transporter++

Meckelstedt. Am 22.03.2021, gegen 07.15 Uhr, verunfallt ein Viehtransporter auf der Steinbergshörner Straße in Geestland, Ortsteil Meckelstedt. Aus bislang unbekannter Ursache gerät der Lkw nach rechts von der Fahrbahn und kollidiert bei geringer Geschwindigkeit seitlich mit einem Baum im Seitenraum. Der Fahrer aus dem Landkreis Rotenburg und auch die transportierten Rinder, die nach dem Unfall teilweise von der Ladefläche gelangten, wurden nicht verletzt. Die Tiere konnten zeitnah durch den Landwirt wieder auf den nahegelegenen Hof geführt werden. Am Lkw entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro.

Diebstahl aus Transporter

Altenbruch. Zwischen Donnerstag, 18.03.21, 22:00 Uhr, und Sonntag, 21.03.21, 14:00 Uhr, entfernten Unbekannte vermutlich mit einem Schraubendreher den Schließzylinder der rechten Seitentür-Schiebetür an einem VW Transporter T5 und gelangten so auf die Ladefläche. Hier entwendeten sie einen Bohrhammer, diverses weiteres Werkzeug, Motorradkleidung und eine Shishapfeife. Der Transporter war im Tatzeitraum in Cuxhaven-Altenbruch, Katharina-von-Bora-Weg, abgestellt. Die Schadenssumme beträgt ca. 1500 Euro.

