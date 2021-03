Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Hallenbad

Papenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag und Dienstag in das Schwimmbad an der Russellstraße eingedrungen. Durch ein Fenster gelangten die Täter gewaltsam in das Gebäude, durchsuchten anschließend mehrere Räume und stahlen ein Messgerät. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

