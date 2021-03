Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in der Gemeinde Schiffdorf

Am Dienstag, den 24.03.21, um ca. 08:00 Uhr, kommt es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Frelsdorfer Straße (K40) an der Ecke zur Gartenstraße in der Gemeinde Schiffdorf. Ein unbekannter Fahrzeugführer habe laut Zeugenaussagen versucht mit einem LKW (CLP ?? ??) zu wenden und dabei ein Verkehrsschild umgefahren, sowie den Asphalt beschädigt. Es entsteht dabei ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeikommissariat in Schiffdorf unter 04706-9480 zu melden, wenn sie Angaben zur Identität des Fahrzeugführers oder zum Fahrzeug machen können.

