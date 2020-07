Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Fahrradfahrer rastet aus

Rhede (ots)

Eine Autofahrerin war am Donnerstagmorgen gegen 10.15 Uhr auf der Wolbrinkstraße unterwegs, wo ihr ein Radfahrer entgegenkam, der aufgrund der auf seiner Seite parkenden Pkw hätte warten müssen. Um dem Radfahrer das Passieren zu ermöglichen, hielt die Autofahrerin an. Als der Radfahrer sich in Höhe des Autos der Geschädigten befand, rastete er grundlos aus. Er beleidigte die Geschädigte lautstark und schlug mehrfach gegen den Außenspiegel, so dass dieser beschädigt wurde. Danach entfernte sich der Täter, der wie folgt beschrieben wird: Ca. 28 - 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, stabile Statur. Er hatte eine beigefarbene Kappe tief ins Gesicht gezogen und war auf einem "ziemlich kleinen" Fahrrad unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

