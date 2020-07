Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht auf dem Hemdener Weg

Bocholt (ots)

EinenSchaden in einer Höhe von ca. 1.000 Euro hinterließ ein Unfallflüchtiger am Donnerstag an einem BMW. Der Unfall ereignete sich ziwischen 17.15 Uhr und 19.20 Uhr auf dem Hemdener Weg und wurde anhand der Spuren wahrscheinlich von einem Fahrradfahrer verursacht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

