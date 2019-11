Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht auf dem Rewe Parkplatz

Hachenburg (ots)

Am 18.11.2019, in der Zeit zwischen 17:35 Uhr und 17:50 Uhr, wurde ein auf dem hinter dem Rewe Markt in Hachenburg geparkter PKW beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr gegen die hintere rechte Stoßstange und beschädigte diese sowie das Rücklicht. Im Anschluss verließ er die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Hachenburg zu melden.

