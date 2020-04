Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Überörtliche Hilfe für den Kreis Viersen

Einsatzkräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen und des Kreises Coesfeld unterstützen die Löscharbeiten in einem grenznahem Waldgebiet bei Niederkrüchten

Gelsenkirchen (ots)

Seit Montag brennt es im deutsch/niederländischen Grenzgebiet, in der Nähe von Niederkrüchten. Auf einer riesigen Fläche steht dort Heidelandschaft in Flammen. Am schlimmsten hat es bisher den niederländischen Nationalpark "De Meinweg" getroffen. Der auffrischende Winde lieferte den Flammen immer wieder neue Nahrung und trieb das Feuer weiter Richtung Niederkrüchten. Dort ist ein Waldgebiet gefährdet. Unterstütz von überörtlichen Einheiten befindet sich die dortigen Feuerwehren im Großeinsatz. Zunächst wurden Einsatzkräfte des Regierungsbezirks Düsseldorf zur Unterstützung angefordert. Am Dienstagabend folgte dann auch ein Hilfeersuchen an die Bezirksregierung in Münster. Die 2. Bezirksreserve des Regierungsbezirks, bestehend aus Einsatzkräften des Kreises Coesfeld und der Freiwilligen Feuerwehr Gelsenkirchen, wurde daraufhin alarmiert. In den frühen Morgenstunden des Mittwoch sammelten sich die Einheiten auf dem weitläufigen Gelände der Hauptfeuerwache an der Seestraße. Rund 130 Einsatzkräfte mit gut 30 Fahrzeugen setzen sich um 06:00 Uhr in Richtung des deutsch/niederländischen Grenzgebiets in Bewegung. Ziel ist der dortige Bereitstellungsraum. Von dort wird die örtliche Einsatzleitung die Kräfte gezielt in den Einsatz bringen um die weitere Ausbreitung des Feuers einzudämmen bzw. auf Lageänderungen schnell reagieren zu können. Geplant ist der Einsatz zunächst bis Mittwochabend, eine weitere Unterstützung in den nächsten Tagen, ist aber nicht ausgeschlossen.

