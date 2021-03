POL-CUX: mehrere PKW beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Polizeiinspektion Cuxhaven

mehrere PKW beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Cuxhaven. In der Nacht von Samstag, 20.03.2021, auf Sonntag, 21.03.2021, wurden in der Straße Süderwisch in Cuxhaven insgesamt fünf Autos beschädigt. An den Fahrzeugen wurden Spiegel abgetreten und der Lack zerkratzt. Kurz vor vier Uhr hat eine Zeugin im Tatortbereich eine Person weglaufen sehen. Zudem waren weitere Personen noch auf der Straße unterwegs. Diese Personen könnten als Zeugen zur Aufklärung der Taten beitragen. Die Polizei Cuxhaven bittet daher Zeugen, die etwas zu den Sachbeschädigungen sagen können, sich unter 04721-5730 zu melden.

