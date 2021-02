Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Geisterradlerin im Kreisverkehr

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 2.2.2021 ereignete sich gegen 11.10 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten im "Buschhoff-Kreisel" in Ahlen. Ein 70-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Weststraße in Richtung Kreisverkehr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einer 60-jährigen Fahrradfahrerin, die daraufhin stürzte. Die Ahlenerin befuhr den Radweg der Weststraße in gleicher Richtung und querte im Einmündungsbereich die Fahrbahn nach links in Richtung Hammer Straße. Rettungskräfte brachten die Frau zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Am Auto des Ahleners entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell