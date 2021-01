Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen - Zwei Jugendliche bei Verkehrsunfall schwer verletzt

BrüggenBrüggen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 15.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung B 221/Borner Straße, bei dem zwei Jugendliche schwer verletzt wurden. Eine 17-jährige Brüggenerin fuhr zusammen mit ihrer 15-jährigen Schwester in einem elektrisch betriebenen Renault Twizy auf der B221 aus Richtung Niederkrüchten. An der Kreuzung Borner Straße bog sie nach links in Richtung Brüggen ab und achtete dabei nicht auf einen entgegenkommenden Pkw, der von einer 60-jährigen Frau aus Wegberg geführt wurde. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem auch ein dritter Pkw, der hinter dem Renault in Richtung Brüggen abbiegen wollte, beschädigt wurde. Durch die Kollision wurden die beiden Jugendlichen in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und durch Feuerwehrkräfte befreit. Mit schweren Verletzungen wurden sie in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 60-jährige Wegbergerin wurde leicht verletzt. Die Kreuzung blieb bis etwa 17.45 Uhr gesperrt. /wg (5)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell