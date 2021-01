Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Mountainbike Fahrer stiehlt Handtasche im Vorbeifahren

Tönisvorst-St. Tönis:Tönisvorst-St. Tönis: (ots)

Opfer eines Handtaschendiebs wurde am Montag eine 61-jährige St. Töniserin in der Innenstadt. Die Frau befand sich gegen 11:50 Uhr auf der Hochstraße und war damit beschäftigt, ihr Fahrrad aufzuschließen. Ihre Handtasche mit Geldbörse hatte sie derweil an ihren Arm gehängt. Von hinten näherte sich unbemerkt ein Mountainbike-Fahrer, der beim Passieren die Handtasche vom Arm zog und in Richtung Willicher Sraße flüchtete. Der Radfahrer trug eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Kapuzenpullover. Eine genauere Beschreibung liegt nicht vor. Eine Fahndung der Polizei verlief negativ. Hinweise auf den Dieb erbittet das KK Ost unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (3)

