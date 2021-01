Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Einbruch in Begegnungszentrum

Kempen-St. HubertKempen-St. Hubert (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Samstag gegen 23:00 Uhr drei männliche Personen, die gegen die Eingangstüre des Begegnungszentrums Johannes-Hubertus-Haus auf dem Hohenzollernplatz traten. Ein Türflügel wurde komplett aus der Verankerung getreten. Ohne das Gebäude zu betreten, flüchteten die Täter in Richtung Hauptstraße. Laut Angaben des Zeugen waren die Täter männlich und dunkel gekleidet. Hinweise auf die Täter bitte an die Kriminalpolizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0./HJR(1155)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Heinz-Josef Reinhart

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: heinz-josef.reinhart@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell