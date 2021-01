Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich/ Schwalmtal/ Brüggen/ Nettetal: Kripo ermittelt nach Bränden und sucht Zeugen

Willich/Schwalmtal/Brüggen/NettetalWillich/Schwalmtal/Brüggen/Nettetal (ots)

Das Kriminalkommissariat 1 in Dülken ermittelt zurzeit wegen des Verdachts der Brandstiftung in mehreren Fällen und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige: In der Nacht zum 31.12.2020 gerieten gegen 00.30 Uhr Mülltonnen an der Fassade eines Hauses auf der Ungerather Straße in Waldniel in Brand. Das Haus wurde beschädigt, eine Person wurde durch die Rauchgase leicht verletzt. In den frühen Morgenstunden des 1. Januars setzten Unbekannte gegen 02.20 Uhr auf der Lindenstraße in Willich-Anrath einen Pkw in Brand. Feuerwehrkräfte löschten den Brand, der Pkw wurde sichergestellt. Kurze Zeit zuvor, gegen 01.00 Uhr, brannte auf der Borner Straße in Brüggen das Kassenhäuschen des Wohnmobilplatzes. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand. Auf der Bahnhofstraße in Nettetal-Kaldenkirchen verschafften sich zwischen dem 24.12.2020 und dem 02.01.2021 Unbekannte Zugang zu einem Schrebergarten. Die Unbekannten verwüsteten ein Gartenhaus und setzten einige Gegenstände in Brand. Das Gartenhaus wurde glücklicherweise nicht beschädigt. In der Nacht zum heutigen Montag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 03.00 Uhr zu einem Brand auf der Fährstraße in Kaldenkirchen gerufen. Unbekannte hatten offenbar eine Mülltonne in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Fahndung nach Tatverdächtigen blieb ohne Erfolg. Hinweise in allen Fällen erbittet die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1)

