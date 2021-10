Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Geld aus Kasse gestohlen ++ Einbruch in Verbrauchermarkt ++ Wohnungseinbruch am Fuchsberg ++

Landkreis Osterholz (ots)

Geld aus Kasse gestohlen

Schwanewede/Neuenkirchen. Einen dreisten Diebstahl begingen drei unbekannte Täter am Donnerstagabend kurz vor 21 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Landstraße. Die Diebe gaben sich zunächst als Kunden aus und wollten ihre Ware an der Kasse bezahlen. Als die Kassiererin die Kasse öffnete, griff einer der drei Unbekannten in die Kasseneinlage und stahl diverse Geldscheine. Anschließend flüchtete das Trio gemeinsam in Richtung Bus-Endhaltestelle. Eine Fahndung der alarmierten Polizei führte nicht mehr zur Ergreifung der Täter, bei denen es sich um drei etwa 30 Jahre alte Männer mit dunklem Hautteint und schwarzen Haaren handelt, die dunkel gekleidet waren, einer davon zusätzlich mit einer weißen Mütze. Das Polizeikommissariat Osterholz hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 04791/3070 entgegengenommen.

Einbruch in Verbrauchermarkt

Hambergen. In einen Discountermarkt an der Hauptstraße sind in der Nacht auf Freitag unbekannte Täter eingebrochen. Zunächst schlug der Unbekannte eine Scheibe des Marktes ein, anschließend begab sich der Einbrecher zu den Tabakwaren, um diverse Zigarettenpackungen zu entwenden. Mit der Beute entkam der Dieb unerkannt. Die Polizei Osterholz hat nun Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Wohnungseinbruch am Fuchsberg

Schwanewede. Unbekannte Täter sind im Laufe des Donnerstags zwischen 9 Uhr und 18 Uhr in ein Wohnhaus am Fuchsberg eingebrochen. Unter Ausnutzung eines gekippten Fensters stiegen die Einbrecher in das Haus ein, wo sie anschließend nach Wertgegenständen suchten. Letztlich fanden sie Schmuck, mit dem sie unerkannt vom Tatort flüchteten. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

