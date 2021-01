Polizei Hamburg

POL-HH: 210114-1. ProViDa- Streife zieht erneut mehrere Raser aus dem Verkehr

Hamburg (ots)

Zeit: 13.01.2021, 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr; Ort: Hamburger Stadtgebiet und Schleswig-Holstein

Beamte der Verkehrsstaffel Innenstadt/ West haben gestern drei Fahrer mit erheblichen Geschwindigkeitsverstößen angehalten und kontrolliert. Bei einem VW- Fahrer besteht außerdem der Verdacht der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen.

Die Beamten der Verkehrsstaffel Innenstadt/ West befuhren die BAB 7 in Fahrtrichtung Süden, als sie im Bereich der Anschlusstelle Waltershof von einem Porsche mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit überholt wurden. In diesem Bereich der BAB 7 ist derzeit aufgrund der Baumaßnahmen die Geschwindigkeit auf 80km/h begrenzt. Außerdem war die Fahrbahn durch Schneematsch beeinträchtigt. Die Polizisten entschlossen sich, die Geschwindigkeit des Porsche zu messen und stellten so 140km/h bei den erlaubten 80km/h fest. Dem 38-jährigen Fahrer droht ein Bußgeld von 240 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.

Nach dieser Kontrolle befuhr die ProViDa- Streife die B 75 im Bereich Hamburg- Neuland in Richtung stadteinwärts. Auch diesmal wurden sie wieder von einem Porsche mit überhöhter Geschwindigkeit überholt. Die eingeleitete Messung ergab bei erlaubten 80km/h eine gefahrene Geschwindigkeit von 180km/h. Dem 33-jährigen Fahrer erwartet ein Bußgeld von 1.200 Euro und drei Monate Fahrverbot.

Auf der BAB 1 im Bereich der Norderelbbrücken bemerkten die Polizisten in ihrem ProVida- Fahrzeug außerdem einen VW Kombi, der trotz der bestehenden Geschwindigkeitsbegrenzung offensichtlich zu schnell fuhr. Der Fahrer nutzte jede freie Lücke zum Beschleunigen und missachtete dabei mehrfach die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Im Kreuz Ost erreichte der VW dann 150km/h bei erlaubten 80km/h. Die Beamten folgten dem Kombi-Fahrer weiter über die Stadtgrenze hinaus bis nach Schleswig-Holstein. Auf der mit 120km/h geschwindigkeitsreduzierten BAB 1 fuhr der 27- jährige Deutsche mit 230km/h. Nach zehn Kilometern stoppten die Beamten den rücksichtslosen Raser. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts der Teilnahme an einem illegalen Fahrzeugrennen. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

