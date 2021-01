Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflüchtiger ermittelt (12.01.2021)

St. Georgen (ots)

Pech gehabt hat ein Autofahrer, der am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Hauptstraße eine Verkehrsunfallflucht beging. Ein 79-jähriger Dacia Duster-Fahrer parkte rückwärts vor einer Apotheke aus und streifte dabei einen geparkten Ford Mondeo an der hinteren Stoßstange. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Sein Pech: der Besitzer des Ford Mondeo saß während des Zusammenstoßes in seinem Wagen. Er notierte sich das Kennzeichen des Dacia und meldete den Unfall bei der Polizei. Gegen den 79-Jährigen wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

