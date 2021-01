Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mehrere Unfälle auf schneeglatter Fahrbahn (12.01.2021)

St. Georgen (ots)

Starker Schneefall und winterliche Straßenverhältnisse haben am Dienstag zu mehreren Unfällen geführt.

Gegen 15 Uhr musste ein 57-jähriger Opel Fahrer auf der Hornbergerstraße in Langenschiltach anhalten. Eine nachfolgende 29-jähriger VW Tiguan Fahrerin bremste ebenfalls, rutschte auf der schneeglatten Fahrbahn jedoch in das Heck des Opels. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Zeitgleich kam es zu einem Unfall in der Berliner Straße in St. Georgen. Hier rutschte ein 47-Jähriger mit einem Ford Transit gegen einen geparkten Ford Kuga. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Folgenschwerer war ein Unfall gegen 14.30 Uhr auf der Landesstraße 175. Ein 20-jähriger Mercedes Sprinter-Fahrer war von Langeschiltach in Richtung St. Georgen unterwegs, als er Höhe der Einmündung Feldbergstraße in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn rutschte und dort frontal mit einem entgegenkommenden Audi Q 5 eines 63-Jährigen zusammenstieß. Dabei erlitt der Audi-Fahrer leichte Verletzungen. Er musste von einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An den Autos, die nicht mehr fahrbereit waren, entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

