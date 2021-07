Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Kleidung entzündet

Rastatt (ots)

Der Rauch aus einem Altkleidercontainer am frühen Mittwochmorgen im Rheinauer Ring rief neben den Beamten des Polizeireviers Rastatt auch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Rastatt auf den Plan. Nach ersten Ermittlungen dürften die Stoffe gegen 4 Uhr mutwillig entzündet worden sein. Ob ein in unmittelbarer Nähe des Brandortes kontrollierter Heranwachsender mit dem Vorfall in Verbindung steht, wird derzeit geprüft. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar. /ya

