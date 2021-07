Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Diebstahl in Tiefgarage

Achern (ots)

In der Zeit zwischen Montagabend und dem frühen Dienstagmorgen kam es in einer Tiefgarage in der Danziger Straße zu einem Diebstahl. Ein bislang noch unbekannter Täter entwendete aus einem unverschlossenen Wagen eine Geldbörse mitsamt Bargeld und Karten. Zudem soll der Unbekannte den linken Vorderreifen des Wagens zerstochen haben. Der Diebstahl- und Sachschaden beläuft sich auf etwa 180 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch haben Ermittlungen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung eingeleitet. /cp

