POL-OG: Gengenbach, B33 - Unfallflucht

Zeugen gesucht

Gengenbach (ots)

Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer war in der Nacht auf Mittwoch auf der Bundesstraße von Offenburg kommend in Richtung Biberach unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen überfuhr er gegen 2 Uhr, kurz vor der Ausfahrt Berghaupten, mehrere Warnbarken auf der durchgezogenen Mittellinie und sorgte so für einen nicht unerheblichen Sachschaden. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnten Beamte des Polizeireviers Haslach in Biberach einen verdächtigen Volkswagen feststellen, der Beschädigungen aufwies. Ob der Führer des Wagens mit dem Malheur in Zusammenhang steht, wird geprüft. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer: 07803 9662-0 an die Beamten des Polizeipostens Gengenbach erbeten. /ya

