Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Zeugen nach Einbruch gesucht

Baden-Baden, Oos (ots)

Ungebetenen Besuch bekam eine Bäckerei in der "Sinzheimer Straße". In der Zeit zwischen Sonntagmittag und dem frühen Montagmontagmorgen verschaffte sich ein bislang noch unbekannter Einbrecher Zutritt zum Verkaufsanhänger der Bäckerei. Dabei wurden diverse Lebensmittel und ein geringer Betrag an Kleingeld entwendet. Die Polizeibeamten des Polizeipostens Baden-Baden Oos, bitten etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07221 62505 zu melden. /cp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell