Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Lahr (ots)

Zwei Leichtverletzte und rund 60.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Auffahrunfalls am Mittwochmorgen in der Geroldsecker Vorstadt. Eine 21 Jahre alte Citroen-Fahrerin ist hierbei kurz vor 8 Uhr, unweit des Herzzentrums, in das Heck eines vorausfahrenden Renault geprallt. Möglicherweise wurde die 21-Jährige von der Sonne geblendet. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault auf zwei davor befindliche Autos geschoben. Die mutmaßliche Unfallverursacherin und der Renault-Lenker trugen durch die Kollision leichte Verletzungen davon, mussten vor Ort allerdings keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Die Beamten des Polizeireviers Lahr kümmerten sich um die Unfallaufnahme. /wo

