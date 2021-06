Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfall mit verletztem Pedelecfahrer +++ Komplettentwendung eines Zigarettenautomaten

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am 01.06.2021, gegen 17:15 Uhr, kam es im Kreisverkehr der Drangstedter Straße/L119 zu einem Verkehrsunfall mit einem Pedelec. Der 78-jährige Geestländer beabsichtigte mit seinem Pedelec die Drangstedter Straße über die Verkehrsinsel am Kreisverkehr in Richtung Fickmühlen zu überqueren. Hierbei übersah der Mann einen von rechts kommenden, bevorrechtigten PKW mit Anhänger, der in den Kreisverkehr einbog. Der Pedelecfahrer bremste stark ab, kam zu Fall und verletzte sich hierbei so schwer, dass er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Fahrzeugführer des PKW-Anhänger-Gespannes setzte seine Fahrt fort. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von etwa 150,00 EUR. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Geestland unter der Telefonnummer 04743 928-0 zu melden.

Cuxhaven. In der Zeit von Sonntag (30.05.2021), 18:15 Uhr bis Dienstag (01.06.2021), 11:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nordfeldstraße einen Zigarettenautomaten samt Inhalt. Dieser war mittels Schrauben an einer Wand angebracht. Die Schadenssumme wird auf etwa 1.000,00 Euro geschätzt. Zeugen, die hierzu in der genannten Zeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Cuxhaven unter der 04721 573-0 zu melden.

