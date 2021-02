Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Sprayer durch Bundespolizei gestellt - 20-Jähriger sprühte seinen Namen

Bochum (ots)

Am Freitag (5. Februar) konnten Bundespolizisten in Bochum einen Graffitisprayer auf frischer Tat stellen. Wer da sprühte wollte der 20-Jährige scheinbar jeden wissen lassen und sprühte seinen Namen gleich dazu.

Gegen 15 Uhr fuhren Bundespolizisten über die Universitätsstraße den Hauptbahnhof Bochum an, als sie einen jungen Bochumer dabei beobachten konnten, wie dieser unterhalb einer Brücke mehrere Graffitis sprühte.

Die Einsatzkräfte konnten den Mann stellen und kontrollieren. Bei ihm konnten die Beamten mehrere frisch genutzte Sprühdosen feststellen und als Beweismittel sicherstellen.

Neben einem Teil seines Namens sprühte er mehrere Schriftzüge und vermutlich ein Abbild eines Dinosauriers auf die Wand.

Im Zuge der Ermittlungen konnten die Polizisten einen Zeugen ausfindig machen.

Anschließend brachten die Einsatzkräfte den Mann zur Wache, wo von ihm Fotos und Fingerabdrücke gemacht wurden.

Gegen den 20-jährigen Bochumer fertigten die Beamte eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

Reisende, die sich am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr im Bereich der Bahnbrücke an der Universitätsstraße aufgehalten haben und weitere Hinweise zur Tat angeben können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 in Verbindung zu setzen *BA

